Cristina Ferrara, frecciatina a Gianmarco dopo la rottura: il gesto

Uomini e Donne, Cristina Ferrara lancia una nuova frecciatina a Gianmarco Steri? Ecco cosa ha pubblicato

Cristina Ferrara torna a far parlare di sé e, ancora una volta, sembra che nel mirino ci sia il suo ex, Gianmarco Steri. I due, come molti ricorderanno, si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne e avevano deciso di lasciare insieme il programma solo pochi mesi fa.

La relazione tra Gianmarco e Cristina però non è durata a lungo: dopo meno di quattro mesi dalla scelta, i due hanno annunciato la fine della loro storia.

Un addio dai toni diversi

L’annuncio della rottura, inizialmente condiviso da Gianmarco, aveva un tono piuttosto tranquillo e lasciava intendere che la separazione fosse avvenuta in modo sereno e consapevole. Tuttavia, poco dopo è arrivato anche il messaggio di Cristina, molto più diretto e, per certi versi, amaro.

Tra le righe del suo comunicato, l’ex corteggiatrice aveva lasciato intendere che il rapporto si fosse incrinato a causa della mancanza di impegno e interesse da parte di lui. Uno dei passaggi più forti è stato questo:

“Troppe volte mi sono sentita io quella sbagliata, quella che non capiva certi atteggiamenti, certe mancanze e ripensando a quei momenti posso dire che la mia testa aveva già colto la verità. Ho provato in ogni modo a non arrendermi, a credere che fosse reale. Perché la superficialità non mi è mai appartenuta. Eppure, quando non c’è la stessa forza dall’altra parte, inevitabilmente tutto crolla.”

Una nuova frecciatina? La story su Instagram

Nelle ultime ore, Cristina ha pubblicato una Instagram story che non è passata inosservata. La frase condivisa lascia spazio a molte interpretazioni, e in tanti sul web l’hanno letta come un messaggio rivolto proprio a Gianmarco:

“Le risposte arrivano da sole, piano, tutte”

Il tempismo della storia non è casuale: online si sta parlando con insistenza di un possibile legame tra Gianmarco e Martina De Ioannon, ex di Ciro Solimeno. Secondo alcune indiscrezioni, pare che Martina e Gianmarco si siano rivisti recentemente in discoteca, un incontro che lei stessa ha confermato.

Nuovi segnali tra Gianmarco e Martina?

In più, alcuni utenti attivi sui social hanno notato movimenti sospetti tra Gianmarco e Martina: like, interazioni e piccoli indizi che secondo i fan potrebbero nascondere un inizio di qualcosa tra loro (clicca qui per saperne di più!).

Eppure dopo la famosa segnalazione in discoteca stories e repost sono state messe… PRONTISSIMA #coatters pic.twitter.com/yrosfIVsPU — Giorgia (@Giorgia56776877) October 1, 2025

Per ora nulla è confermato, ma la situazione sembra tutt’altro che chiusa. Intanto Cristina continua a lanciare messaggi criptici, e il pubblico di Uomini e Donne osserva con attenzione ogni mossa dei protagonisti.