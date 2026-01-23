Cristina Ferrara “fidanzata ufficiale” di un cantante di Amici

Scoppia il gossip su Cristina Ferrara e un famoso cantante passato da Amici.Nelle ultime ore si è rafforzata l’ipotesi di una frequentazione tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano. I due starebbero cercando di tenere lontana dai riflettori la loro conoscenza, ma una story pubblicata su Instagram ha riacceso l’attenzione dei fan. A confermare le voci ci ha pensato anche Deianira Marzano, da tempo attenta osservatrice del gossip online.

Nella serata di ieri, Cristina Ferrara e Aka7even sarebbero stati visti insieme al cinema, mano nella mano, per assistere a un film in programmazione. Proprio una story condivisa dall’ex corteggiatrice ha fatto scattare nuovamente le indiscrezioni, dopo settimane di like sospetti e interazioni social considerate tutt’altro che casuali.

Non si tratta, però, dei primi avvistamenti. I due erano già stati notati insieme a Napoli in diverse occasioni, alimentando il rumor su una possibile relazione. Secondo quanto trapela, entrambi avrebbero chiuso definitivamente con le storie precedenti prima di iniziare a frequentarsi.

Aka7even, ex allievo di Amici, la scorsa estate è tornato single dopo la fine della relazione con Francesca Galluccio. Attualmente è impegnato nella nuova edizione del Festival di Sanremo, dove partecipa tra i Big insieme a LDA con il brano Poesie clandestine. Cristina Ferrara, invece, era finita al centro del gossip nel settembre 2025 per la breve storia con Gianmarco Steri, ex tronista che aveva scelto di continuare la conoscenza con lei lontano dalle telecamere, salvo poi interromperla dopo pochi mesi.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale né smentita da parte dei diretti interessati. Tuttavia, tra la segnalazione di Deianira Marzano e la story condivisa nelle ultime ore, per molti fan gli indizi sarebbero ormai sufficienti a parlare di una nuova coppia.