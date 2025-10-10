Cristina Ferrara e il video frecciatina a Gianmarco e Martina

Le tensioni post-rottura continuano a tenere banco tra i fan di Uomini e Donne, e il clima sembra farsi sempre più incandescente. Dopo la fine delle relazioni tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, e quella – avvenuta poco dopo – tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, i sospetti di un possibile “ritorno di fiamma” stanno scuotendo i social.

In molti non hanno potuto fare a meno di notare come le due separazioni siano avvenute a pochissima distanza l’una dall’altra. Una coincidenza? Non secondo il pubblico online, che legge tra le righe un presunto riavvicinamento tra Martina e Gianmarco, già protagonisti di un complicato triangolo sentimentale in passato. Come ricorderanno i fan, Martina scelse Ciro, lasciando in secondo piano Gianmarco, poi diventato tronista.

Ad alimentare ulteriormente le voci è l’assoluto silenzio da parte dei diretti interessati: né Martina né Gianmarco hanno smentito ufficialmente i pettegolezzi. Nel frattempo, Ciro Solimeno ha pubblicato alcune storie con frasi ambigue che sembravano alludere a un presunto tradimento. Frasi che hanno scatenato la reazione di Martina, la quale ha replicato in modo diretto, accusando l’ex di voler recitare il ruolo della vittima (clicca qui per leggere).

Il video di Cristina, mega frecciatina?

Ma il colpo di scena è arrivato poche ore fa, quando Cristina Ferrara ha condiviso un video su TikTok che ha subito attirato l’attenzione. Nel filmato, la frase: “Guardati, sei così fottutamente disperato, è tenero” è stata interpretata dagli utenti come un messaggio diretto a Gianmarco, e forse, in modo indiretto, anche a Martina.

ma frecciava cane di pecora o la bambolina???? #coatters pic.twitter.com/t26eJSxqQ9 — Stefania 2.0 (@maipiuship2) October 10, 2025

Il destinatario del messaggio resta incerto, ma una cosa sembra chiara: la battaglia social tra gli ex protagonisti del dating show è appena cominciata. I follower, intanto, sono pronti a commentare ogni nuova mossa.