Cristina e Gianmarco rompono il silenzio: prime parole sulla rottura

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, i motivi della rottura, lei rompe il silenzio



Il percorso di Gianmarco Steri sul trono di Uomini e Donne è stato uno dei più discussi della scorsa stagione. Dopo mesi di conoscenze complesse e confronti accesi, lo scorso maggio il tronista ha concluso il suo cammino scegliendo Cristina Ferrara, preferendola a Nadia Di Diodato. I due sono usciti insieme dal programma e, almeno fino a luglio, sembravano determinati a costruire qualcosa al di fuori delle telecamere. In un’intervista rilasciata a Chi, Gianmarco aveva infatti espresso il desiderio di approfondire il legame con Cristina, dichiarando di volerla conoscere nei suoi pregi e nei suoi difetti. Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato nel corso dell’estate.

Le indiscrezioni sulla rottura

Da diverse settimane si parlava di una crisi tra Gianmarco e Cristina, ma negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente l’ipotesi di una vera e propria separazione. A confermare questa teoria sono stati i due esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, che hanno dichiarato: “Si sono lasciati e pare sia stato lui a prendere la decisione“.

Secondo alcune indiscrezioni, non è escluso che i due possano tornare negli studi di Uomini e Donne per raccontare in prima persona cos’è successo durante l’estate.

Le primissime parole di Cristina e Gianmarco, le segnalazioni di Deianira

Attraverso il suo profilo social, Deianira ha condiviso nuove informazioni che sembrano confermare la fine della relazione. Una fonte le avrebbe raccontato un episodio avvenuto durante un evento recente: “Cristina ieri all’evento ha confermato che non sta più con Steri. Una ragazza l’ha incontrata là e le ha chiesto se va tutto bene con lui, lei ha risposto che si sono lasciati ed è andata via. Stava con un’amica che ha sorriso quando Cristina ha detto che non sta più con Gianmarco“.

In un altro aggiornamento, Deianira ha riportato anche un dettaglio sui motivi della separazione, attribuendo le parole direttamente a Steri: “Sabato ho incontrato lui e gli ho sentito dire che lei era troppo gelosa e non potevano andare avanti“.

L’intervento di Nadia Di Diodato

A commentare la rottura tra Gianmarco e Cristina è intervenuta anche Nadia Di Diodato, l’altra corteggiatrice arrivata fino alla scelta finale. Intervistata da Che Donna, Nadia ha detto la sua, spiegando di non essere affatto sorpresa dalla fine della relazione:

“Me lo aspettavo, non li ho mai visti molto… secondo me c’era una grande attrazione fisica tra loro, molto, si percepiva, anche io stando lì la percepivo, però mentale… sai, quando c’è l’attrazione fisica all’inizio c’è anche un po’ di attrazione mentale, c’è della chimica e quindi… Boh, anche a livello di contenuti non li ho mai visti troppo… mi sembravano due quindicenni nel pieno degli ormoni, e poi ad un certo punto, la cosa è stata fatta, e si scarica tutto. Cristina? Io la stimo tanto perché secondo me è una gran furba è scaltra.

Per il resto è una bellissima ragazza, ma è costruita, lo continuo a pensare. Alla fine era ovvio il fatto che ci fossimo avvicinate, lì per lì la vivi come una cosa che ti rasserena, però poi in realtà non c’è mai stato… per dire con una Francesca, era molto più carina, mi ritrovavo più nei modi, anche nelle cose che diceva, nel modo in cui le diceva, io con Cristina mi ci sono scannata.. lei era ‘io sò io e voi non siete nulla‘, e io le persone così… io con le persone così mi incaponisco, e poi divento cattiva, poi in un contesto del genere ti devi contenere e tu non sai quanto io mi sia contenuta, ma veramente tanto!”.