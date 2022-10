La furia di Cristina Quaranta, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, si è letteralmente abbattuta contro Nikita Pelizon. La modella, anche con un certo imbarazzo, ha svelato per quale motivo decide sempre di sorridere quando affronta una discussione difficile.

La furia di Cristina contro Nikita: dopo la diretta proseguono gli sfottò

“Dopo tanti anni di down ho deciso di provare ad avere sempre il sorriso. Quando qualcuno mi aggredisce e prova a ferirmi, il mio sorriso diventa ancora più forte per rispondere al nervoso. Ho sofferto di depressione e ho spesso pensato al suicidio”, ha affermato Nikita confrontandosi con Signorini.

“Faccio fatica a capirla, a comprendere quando è seria e quando vuole scherzare, si è accanita con me solo perché per quieto vivere le ho chiesto di spostarsi in un altro letto. Ci siamo chiarite rimanendo nella nostra posizione. Le ho chiesto perché ridesse e mi ha detto che lo faceva per difesa. Detto ciò lei è una ragazza molto particolare”, ha continuato Cristina Quaranta.

Poi la ex di Non è la Rai ha perso la pazienza perché non ha compreso il supporto di Nikita (e perché, ormai, parte prevenuta nei suoi confronti).

Dopo la diretta, invece di cercare di empatizzare con lei, ha continuato ancora a prenderla in giro.