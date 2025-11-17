Cristiano Malgioglio a Belve, dolori e la frecciata a Giusy Ferreri

Cristiano Malgioglio è tra i protagonisti della puntata di Belve in onda martedì 18 novembre su Rai 2, nello storico format di Francesca Fagnani. Il paroliere e personaggio televisivo si è raccontato senza filtri, tra ricordi dolorosi, aneddoti esilaranti e qualche stoccata.

Il dolore per la madre e la consapevolezza di sé

Malgioglio ha ricordato uno dei momenti più difficili della sua vita: la perdita della madre. Ha svelato di averle scritto una lunga lettera proprio il giorno in cui è venuta a mancare, una sorta di confessione finale in cui le ha rivelato tutto ciò che non aveva mai avuto il coraggio di dire. «Dopo la sua morte non sono riuscito a scrivere per anni, mi sono ammalato per il dolore», racconta.

Quando Fagnani gli chiede perché non avessero mai affrontato apertamente il tema della sua identità, Malgioglio risponde che la madre aveva sempre capito senza bisogno di spiegazioni. Ricorda poi con ironia i tempi dell’adolescenza, quando teneva in camera i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift: «Mio padre si chiedeva il perché, mia madre diceva che sarebbe cambiato. Invece sono peggiorato», scherza.

I tatuaggi dedicati a Jennifer Lopez

Il tono della conversazione si alleggerisce quando l’artista mostra i suoi tatuaggi dedicati a Jennifer Lopez: «Ne ho uno sulla schiena, uno sulla gamba e uno… sulla natica». La Fagnani lo incalza e lui rivela divertito che si tratta della bocca della popstar. Poi ammette di averne un altro ancora più intimo, che non mostra: «È proprio lì, nelle parti intime. L’uccello del paradiso!».

L’ironia, i capricci da diva e… Giusy Ferreri

Parlando dei suoi piccoli vezzi, Malgioglio confessa di chiedere sempre uno sconto quando entra in un negozio e di avere una vera ossessione per i frutti rossi, in particolare i pomodori. Sul riconoscimento della sua carriera, è netto: «Non m’interessa. Le mie canzoni resteranno per sempre».

E arriva anche una nuova frecciata a Giusy Ferreri, dopo la famosa battuta sul supermercato:

«Mi sarebbe piaciuto scrivere un brano per lei, ma non mi ha mai cercato. Adesso però non me ne importa più nulla».