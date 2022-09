Cristiano Iovino svela perché conosce Ilary Blasi: il comunicato ufficiale

Cristiano Iovino, rompe il silenzio e dirama un comunicato ufficiale dopo il gossip che lo vorrebbe come presunto amante di Ilary Blasi. Il personal trainer, dopo essersi trincerato dietro un recente “no comment”, ha riaperto la questione.

Cristiano Iovino rilascia un comunicato: ecco come conosce Ilary Blasi

In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo. – scrive Il Messaggero – Iovino inoltre Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota.

Cristiano Iovino, personal trainer super tatuato, lavora tra Roma e Milano ma per lavoro si sposta spesso in giro per il mondo: Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como.

Tra le sue ex fidanzate famose segnaliamo: Giulia De Lellis, Sabrina Ghio, e Zoe Cristofoli.