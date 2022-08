Emergono altri croccantissimi retroscena sull’affaire legato alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo il Corriere della Sera, infatti, il primo passo falso sarebbe accaduto alla conduttrice per “colpa” di Cristiano Iovino, personal trainer ed ex di Giulia De Lellis.

Cristiano Iovino: messaggi ad Ilary prima del tradimento Totti-Noemi

I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente. – scrive il Corriere – Questo sarebbe il vero snodo cruciale – “lo spartiacque” ci assicurano – nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutti quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel.

Secondo il Corsera, Ilary e Cristiano si sarebbero conosciuti circa un anno e mezzo fa quando di Noemi Bocchi ancora non vi era traccia.

Per quanto riguarda gli accordi legali, invece, pare che gli avvocati di entrambi siano attualmente in stand by in attesa di settembre.