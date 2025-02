Cristiano De André, il figlio di Faber a Sanremo 2025 con Bresh: vita privata, figli

Cristiano De André nasce a Genova il 29 dicembre 1962, figlio del celebre cantautore Fabrizio De André e della sua prima moglie, Enrica “Puny” Rignon. Cresce in un ambiente culturale vivace, circondato da figure come Villaggio, Tognazzi, Tenco, Lauzi, Paoli e De Gregori, abituali frequentatori di casa De André. Fin da giovane, si avvicina alla musica, studiando chitarra a 11 anni e violino a 17, frequentando per cinque anni il Conservatorio Paganini di Genova.

Cristiano De Andrè, chi è

Negli anni ’80, Cristiano fonda il gruppo “Tempi Duri”, con cui pubblica l’album “Chiamali tempi duri” nel 1982, prodotto dal padre Fabrizio. Nel 1985, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Bella più di me”, ottenendo il quarto posto e il Premio della Critica “Mia Martini”.

Il suo album di debutto omonimo esce nel 1987, seguito da “L’albero della cuccagna” (1990) e “Canzoni con il naso lungo” (1992). Nel 1993, torna a Sanremo nella categoria Big con “Dietro la porta”, classificandosi secondo e ricevendo nuovamente il Premio della Critica.

Essere figlio di un’icona della musica italiana comporta aspettative e pressioni enormi. Cristiano ha dichiarato: “Essere figlio di un genio mi ha fatto capire i miei limiti”. Nonostante il talento e la dedizione, ha dovuto confrontarsi con il confronto costante con il padre, cercando di affermare la propria identità artistica.

Conflitti familiari e controversie

La vita privata di Cristiano è stata segnata da tensioni familiari. Il rapporto con la figlia Francesca è stato particolarmente turbolento, con accuse reciproche e battaglie legali. Francesca ha partecipato a reality show come “L’Isola dei Famosi” e il “Grande Fratello VIP”, decisioni che hanno esacerbato le tensioni con il padre. Cristiano ha spesso espresso disappunto per le scelte della figlia, portando a una comunicazione limitata e conflittuale tra i due.

Il ritorno sulle scene e l’omaggio al padre

Dopo un periodo di allontanamento dalle scene, Cristiano è tornato alla ribalta con il progetto “De André canta De André”, una serie di concerti in cui reinterpreta i brani del padre, offrendo una prospettiva personale sulle opere di Faber. Questo progetto ha riscosso successo, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano.

Collaborazioni recenti e nuovi progetti

Nel 2025, Cristiano è tornato al Festival di Sanremo, esibendosi in un duetto con il rapper genovese Bresh sulle note di “Crêuza de mä”, celebre brano del padre. Questa performance ha rappresentato un ponte tra generazioni musicali diverse, evidenziando la versatilità e la capacità di Cristiano di reinventarsi pur rimanendo fedele alle proprie radici.