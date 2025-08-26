Cristiana, tronista di Uomini e Donne: chi è, età, da dove viene e che lavoro fa

La nuova tronista di Uomini e Donne è Cristiana.

Cristiana è la nuova tronista di Uomini e Donne: “Sono un vulcano di energia, ma anche piena di buchi neri”

Il trono rosa di Uomini e Donne si arricchisce con un nuovo volto: si chiama Cristiana Anania, ha 22 anni e arriva dalla Sicilia, con la grinta di chi non ha mai smesso di credere nei sentimenti. Si è presentata al pubblico in una clip toccante e piena di energia, raccontando non solo chi è, ma anche il percorso che l’ha portata fino a qui.

Cristiana si descrive così: “Sono Cristiana, ho 22 anni e sono una speaker radiofonica presso una rete locale, sono una siciliana doc fiera di esserlo”.

Nella sua clip, ha voluto mostrare anche la sua Palermo e in particolare il quartiere che le sta più a cuore: “Questa è la zona di Palermo che ho più a cuore, la Vucciria, che per me è sinonimo di veracità e semplicità”.

Cristiana ammette che racchiudere la propria personalità in poche parole è difficile, perché è un mix di tante sfumature.

“Descrivermi, beh, quasi impossibile. Perché sono tante cose, una tra tutte è che sono un vulcano di energia”, racconta sorridendo.

E poi aggiunge qualcosa in più sul suo modo di essere: “Caratterialmente sono anche felice, solare, ma devo dire anche permalosa, forse anche troppo logorroica”.

Ma dietro alla spinta positiva e all’energia contagiosa, si nasconde anche una parte più fragile e profonda: “I miei buchi neri”

“Dietro questa mia apparente sicurezza ed esuberanza ci sono tanti buchi neri che mi hanno portato a crescere più veloce di quanto avrei dovuto”, confessa con sincerità.

La sua storia personale ha inciso profondamente nel suo carattere. “Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto essermi da guida”.

In tutto questo percorso, Cristiana non è però mai stata sola: “Fortunatamente ho avuto nella mia vita i miei nonnini, nonna Rosanna e nonno Michele, che mi hanno accompagnato fin dall’inizio della mia infanzia, che mi hanno dato la cosa più importante per una bambina di tre anni che lascia casa, che è la protezione, ma soprattutto le certezze”.

Oggi pronta all’amore

Oggi Cristiana si dice pronta ad aprirsi davvero all’amore, con una nuova consapevolezza e il desiderio di rimettersi in gioco:

“Mi sento fortunata perché finalmente ho l’opportunità di trovarmi un fidanzato, sono curiosa di riprovare quelle sensazioni che solo l’amore può dare”.

E chiude con una frase che è quasi una dichiarazione d’intenti: “L’amore per me è vita, e io ho una voglia di vivere che non può spegnere nessuno”.

Con la sua autenticità, la sua storia intensa e il suo carisma, Cristiana si prepara a sedersi sul trono con il cuore aperto e lo sguardo verso il futuro. Sarà lei a far battere i cuori del pubblico e dei suoi corteggiatori? Staremo a vedere.