Cristian Forti, il tronista di Uomini e Donne è fidanzato? Arriva la replica

Uomini e Donne non è ancora iniziato, ma i suoi nuovi protagonisti già fanno parecchio parlare. Il neo tronista Cristian Forti, ad esempio, è stato raggiunto da alcune segnalazioni che lo vorrebbero ancora fidanzato con la sua ex ragazza. Ma qual è la verità? Dopo le accuse al futuro “collega” Brando, ecco che anche Cristian viene raggiunto dalle medesime accuse. Attraverso il suo profilo Instagram il ragazzo ha però voluto prontamente replicare.

Cristian Forti, il tronista di Uomini e Donne interviene dopo le segnalazioni

Il trono classico di Uomini e Donne molto probabilmente quest’anno ci regalerà non poche soddisfazioni. Ancor prima della messa in onda, infatti, i due tronisti protagonisti fanno parlare per via di alcune segnalazioni compromettenti sul loro attuale stato sentimentale. Cristian, in particolare, è davvero fidanzato?

I protagonisti di Uomini e Donne, durante la loro partecipazione al programma, sono chiamati a non utilizzare i propri social. In questo caso però, al ragazzo è stata data la possibilità di intervenire per chiarire la sua posizione.

Stando alle segnalazioni sul suo conto, Cristian avrebbe fatto una vacanza a Lampedusa con la sua ex, come testimoniato da una foto postata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Per questo Cristian è intervenuto facendo delle doverose precisazioni:

Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023).

A questo punto sono state messe a tacere tutte le voci che hanno travolto il futuro protagonista di Uomini e Donne e che rischiavano di far partire questa esperienza con il piede sbagliato.