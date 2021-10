Wanda Nara smentisce pubblicamente Mauro Icardi e posta una fotografia della sua mano senza la fede: “Mi piace senza anello”, scrive augurando una buona giornata ai numerosi follower.

Proprio alcune ore fa Mauro Icardi era volato a Milano da lei ed aveva postato nelle storie (ed anche sul profilo) Instagram delle fotografie insieme facendole gli auguri per la festa della mamma che in Argentina si festeggiava ieri.

Tradimento o meno, sarebbe vera crisi tra Wanda Nara e Icardi… attendiamo la prossima mossa “pubblica” nonostante le ultime prese di posizione too much.

Proprio restando in tema Striscia la Notizia: (dopo Ambra) quanto è quotato il Tapiro a Wanda Nara?

The day after Icardi posting about her 😭 pic.twitter.com/7X3J5S7mGv

Last night, Mauro Icardi posted an Instagram Story from Milan that appeared to suggest a reconciliation with Wanda Nara – this morning, Wanda posts: “I prefer my hand without a ring on it.” pic.twitter.com/VQOk9hdK8y

— Get French Football News (@GFFN) October 18, 2021