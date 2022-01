Alessandro Basciano ha reso immune Gianmaria Antinolfi e non Sophie Codegoni. La nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, per colpa dell’immunità, ha generato la prima crisi di coppia.

Sophie e Alessandro litigano dopo la diretta del GF Vip

Dopo la puntata Sophie si è confidata con Nathaly e Giucas mostrando il suo dispiacere per il gesto del suo fidanzato che ha motivato la sua scelta mettendo in evidenza la sorprendente amicizia che si è creata con Gianmaria.

Successivamente Sophie si è confrontata anche con Alessandro in sauna ma hanno litigato sul loro rapporto:

Io non faccio la fenomena! Mi devi far parlare… se vuoi una persona che dice tante cose e poi ha fatti non fa niente non sono io quella persona. Le parole volano… in puntata non ho detto cose brutte.

Sophie e Alessandro stanno ripetendo praticamente le stesse cose da 40 minuti 😓#gfvip pic.twitter.com/43sdSSdlYh — KD (@KD_mood) January 8, 2022

In ultimo, Soleil è andata ad abbracciare la sua “nemica” perché non sopportava di vederla piangere da sola: