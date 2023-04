Crisi per gli Oriele? In concomitanza con le voci sui Prelemi, prontamente smentite con una foto che ritrae la coppia felicemente insieme, anche Daniele Dal Moro è dovuto intervenire per mettere a tacere, sul nascere, i rumors legati alla sua relazione con Oriana Marzoli.

Crisi per gli Oriele? Daniele Dal Moro interviene

Esattamente come accaduto per i Prelemi, infatti, Daniele ed Oriana si sono ritrovati distanti – lui a Verona, lei a Milano – e questo ha inevitabilmente fatto andare in allert i fan degli Oriele che hanno intravisto in questa separazione l’odore di crisi.

Ma a smentire prontamente queste voci ci hanno pensato i due diretti interessati, usando ancora una volta i social.

Daniele è stato come sempre il più diretto – e lo abbiamo notato proprio in questi giorni nelle sue risposte, spesso sopra le righe, lasciate sotto i post Instagram – con una Storia in cui invita a smetterla di scrivere stupidaggini sul loro conto.

Come si può vedere dal video in apertura, infatti, gli intenti degli Oriele sono chiari: lui presto andrà in Spagna con la sua Bebè. Anche Oriana, dal canto suo, con dei like su Twitter ha smentito la presunta crisi e messo a tacere le malelingue.