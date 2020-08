Crisi “scampata” tra Elodie e Marracash? Secondo il settimanale Nuovo, in edicola questa settimana con le sue recenti indiscrezioni, la coppia avrebbe superato un periodo di “frattura” di cui, almeno gli estimatori, non si sarebbero accorti.

Crisi superata tra Elodie e Marracash? Il settimanale Nuovo parla di incomprensioni

Elodie e il compagno, il rapper Marracash (vero nome Fabio Bartolo Rizzo), vivono il loro amore alla luce del sole paparazzati dal settimanale quando erano in vacanza in Sardegna. Tra una risata e l’altra, la cantante si strappa i capelli per lui. Letteralmente! Tanto che il rapper si ritrova a raccogliere una delle sue extension in acqua (così come si nota dalla foto in apertura articolo).

La ex cantante di Amici, infatti, ha cambiato il look con taglio cortissimo esibito a Sanremo e, per l’estate, si presenta con una chioma folta e lunghissima. Ma le svolte non finiscono certamente qui. “All’inizio lui non mi era simpatico e avevo tanti pregiudizi nei suoi confronti, ma appena l’ho conosciuto ho cambiato immediatamente idea. Adesso siamo felici”, ha confessato lei, ricordando il primo incontro con il suo fidanzato.

Archiviate con un bacio, le voci della crisi di coppia durante i lunghi mesi del lockdown, oggi i due sembrano essersi ritrovati. “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”, aveva confidato Elodie.

“Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi e lui è come me, per questo, finito il lockdown, ho fatto le valigie e sono tornata a casa mia”, ha aggiunto. E’ un bel periodo per la cantante, che si gode il successo dell’album This is Elodie. “Credo che anche l’energia di una canzone possa aiutare”, ha spiegato riferendosi all’emergenza pandemia, che l’ha molto turbata.

(Piccola postilla: Colleghi blogger, se prendete i riferimenti che riportiamo sul nostro blog, una citazione non vi farà venire di certo il mal di pancia, fidatevi! Anche perché i contenuti riportati sono sempre leggermente modificati).