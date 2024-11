La crisi delle figlie di Eleonora Cecere dietro l’addio al Grande Fratello: ecco la verità

Eleonora Cecere, storica showgirl del trio di Non è la Rai, ha recentemente parlato della sua decisione di lasciare la casa del Grande Fratello. Durante un’intervista con il settimanale Chi, ha spiegato che la scelta è stata influenzata da una chiamata di aiuto del marito Luigi, in difficoltà con la gestione delle loro figlie. “Credo che non sia stata capita la motivazione esatta di quello che mio marito mi ha voluto dire”, ha dichiarato Cecere, chiarendo che Luigi non era contrario alla sua partecipazione al reality, ma preoccupato per il benessere delle bambine.

Perché Eleonora Cecere ha lasciato il Grande Fratello: cosa facevano le sue figlie

Molti spettatori hanno frainteso le ragioni dietro la richiesta di Luigi, accusandolo di essere un uomo maschilista. Cecere ha voluto chiarire: “Tutti hanno subito puntato il dito accusando Luigi di essere un maschilista e un padre padrone”. La showgirl ha spiegato che la crisi emotiva delle loro figlie era diventata troppo grave per essere ignorata: “Non sono più le bambine che avevo lasciato, non vivevano serenamente, non andavano più bene a scuola. La piccolina si svegliava urlando”.

Eleonora si aspettava maggiore comprensione da parte delle compagne di avventura Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, anche loro ex protagoniste di Non è la Rai. “Loro sono mamme come me e spero abbiano capito la mia scelta,” ha dichiarato Cecere. Tuttavia, all’inizio, il loro sostegno è stato tiepido. “Al loro posto avrei detto ‘brava Ele, hai fatto una bella cosa,’ me lo sarei aspettata”.

Eleonora Cecere conclude il suo racconto sottolineando quanto sia stato difficile affrontare questa decisione e quanto il legame con le figlie abbia pesato sulla bilancia. Una famiglia unita, la sua, ma che ha vissuto un momento di grande fragilità.

La scheda di Eleonora

Eleonora Cecere, nata in provincia di Roma, 45 anni, esordisce nel mondo dello spettacolo a soli 12 anni, con Non è la Rai. È stata una bimba prodigio e, durante la sua carriera, ha lavorato con grandissimi nomi come Fellini, Gassman, Scola, Castellitto, Garinei e Giovannini e Pingitore.

La pandemia interrompe bruscamente gli impegni sul palcoscenico ed Eleonora si reinventa mettendosi a lavorare come vigilante.

Sposata con il regista Luigi Galdiero, è madre di Karol nata nel 2013 e Marlene nel 2015.