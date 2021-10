Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? La coppia più “attenzionata” della rete non starebbe vivendo un momento “d’oro”, almeno secondo ciò che ci spiffera Ivan Rota via Dagospia.

Fedez e Chiara Ferragni in crisi?

Tra il verde del Bosco Verticale a Milano girano voci sul fatto che ci sarebbe crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Ancora non è dato sapere niente di più a parte il fatto che, secondo quanto dicono alcuni (pseudo) amici, sarebbe a causa della gelosia reciproca dell’esposizione mediatica. Una crisi a colpi di like?

Proprio questa estate Fedez e Chiara sono stati paparazzati sopra uno yacht alle prese con una furiosa lite che hanno commentato in maniera molto ironica senza dare al gossip altre indiscrezioni di cui potersi “cibare”.

Oggi come stanno le cose?

La coppia sarebbe davvero in crisi per qualche (ipotetico) like di troppo? Staremo a vedere se, anche in questo caso, i diretti interessati smentiranno quest’ultimo pettegolezzo sulla loro intesa.

Fedez parla del litigio dell’estate

Io e la Ferry concludiamo la nostra estate non proprio felicioni. Abbiamo litigato di brutto, però chiariamo prima di partire per Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata poi nella foto diventata meme. Abbiamo litigato per cavolate. Cose familiari, cose risolvibili.