Vanity Fair, con un approfondito articolo, svela il motivo della rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. A quanto pare, l’ipotesi suocera è assolutamente valida. E così, dopo il primo scoop di Very Normal People, anche la celebre rivista in digitale, avanza questa ipotesi.

Una crisi provocata dall’ingerenza della suocera. Quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sarebbe una tra le tante e ordinarie parentesi d’ombra di una relazione altalenante, ma uno stallo provocato dall’impossibilità di compiacere le famiglie di origine. Giulia De Lellis, infatti, non avrebbe saputo farsi perdonare la pubblicazione di un libro-diario, sulle corna e i tradimenti e le mancanze di Andrea Damante. E tanto avrebbe fatto la suocera che il figlio dj, in coppia con l’influencer dal 2016, avrebbe deciso di troncare il rapporto con la fidanzata.

Questo è ciò che scrive Vanity Fair. Proprio in queste ore, Damante ha anche pubblicato il video del suo nuovo singolo con protagonista pure Giulia De Lellis. La stessa influencer, ha condiviso su Instagram la clip, riaccendendo le speranze dei follower stanchi di vederli nuovamente separati.

Ma cosa scriveva Very Inutil People quando, per primo, ha lanciato lo scoop? Ecco a seguire le parole del celebre portale:

Secondo le voci, la nuova rottura dei Damellis sarebbe dovuta ai numerosi impegni lavorativi. Una fonte vicina alla coppia ci ha invece rivelato che i motivi sarebbero ben altri.

Tra Giulia e la suocera non correrebbe buon sangue e i rapporti tra le due si sarebbero incrinati a tal punto da spingere la ragazza a lasciare il suo cavaliere ex tronista. Tuttavia, i due influencer continuerebbero a lasciarsi dei like sotto le foto per tranquillizzare i loro numerosi fan, magari nella speranza che questa nuova crisi sia passeggera e passi inosservata.

Sempre secondo le indiscrezioni, il prossimo weekend Andrea parteciperà ad un matrimonio in Sicilia a cui avrebbe dovuto presenziare anche Giulia. L’influencer, però, pur di evitare di incontrare la madre di lui avrebbe addirittura deciso di chiudere definitivamente la storia.