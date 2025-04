Crisi Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: cosa c’è di vero?

Nelle ultime ore, il mondo dei social è stato travolto da voci su una presunta rottura tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Le indiscrezioni si sono intensificate dopo il reportage di Grazia Sambruna su Mowmag, che ha alimentato i pettegolezzi riguardo al presunto naufragio della loro relazione, nata solo alcuni mesi fa ma già oggetto di grande attenzione.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: è davvero crisi?

Secondo quanto riportato da Sambruna, amici stretti di Tronchetti Provera avrebbero divulgato la notizia con gioia, descrivendo la fine della storia come una liberazione. Tuttavia, Gabriele Parpiglia ha rapidamente smentito queste voci attraverso i suoi canali social. In un post su Instagram, ha chiarito che la coppia non si è affatto separata e che sabato scorso erano addirittura insieme a cena.

“Non si sono assolutamente lasciati”, ha dichiarato Parpiglia. Ha inoltre precisato che le voci sulla rottura e sugli entusiastici festeggiamenti da parte della famiglia e degli amici di Tronchetti Provera sono del tutto infondate. Semmai, c’è stato un momento di crisi superato, non una rottura definitiva come descritto dai rumor.

In conclusione, la vicenda sembra essere stata gonfiata da voci non confermate. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera continuano la loro relazione, sfatando così le voci di un presunto addio. Restiamo quindi in attesa di ulteriori sviluppi, ma per ora possiamo dire che i piccioncini d’oro sono più uniti che mai.