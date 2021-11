Ancora crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? L’ex hairstylist ha commentato un hater facendo incuriosire il popolo social per via della risposta molto particolare.

Crisi Belen e Antonino: Spinalbese lascia una risposta “criptica”?

“Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera”, ha scritto un utente sotto uno scatto social di Antonino. Pronta la risposta di Spinalbese: “Lo penso anche io“.

E se la risposta ha generato interrogativi del tipo: “ma cosa avrà voluto dire?”, la spiegazione è decisamente più semplice del previsto.

Antonino ha replicato a sua volta all’internauta per la serie: “Penso anche io che persone come te dovrebbero metterle in galera per commenti di questo tipo”.

Niente di criptico o misterioso.

Che poi tra Belen e Antonino ci sia una evidente crisi in atto, credo non ci siano molti dubbi ma penso pure che la sua risposta sia stata più trasparente del previsto e mi auguro che possano ritrovare presto la serenità perduta.

Ecco la foto “incriminata”.

