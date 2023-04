E’ Cricca l’eliminato del nuovo Serale di Amici 22, ad un passo dalla semifinale. Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale che lo ha visto in sfida contro Aaron. Il verdetto, come di consueto, è giunto nella casetta da parte di Maria de Filippi.

Cricca eliminato ad Amici 22: il primo commento a caldo

Cricca ha rischiato l’eliminazione in diverse occasioni nel corso del suo percorso ad Amici 22. Per questo motivo Giovanni – questo il suo vero nome – non è rimasto particolarmente sorpreso dal verdetto finale.

Dopo essere stato eliminato il cantante Cricca ha voluto rilasciare il suo primo commento a caldo ai microfoni di WittyTv:

Io cantando mi sono divertito e alla fine sono arrivato quasi alla finale, quindi… sono contentissimo! Sono cresciuto tantissimo, umanamente e artisticamente. Ho aperto un po’ l’orizzonte mentale che avevo sotto vari aspetti, dalla convivenza ai pregiudizi sugli altri, e questa è la cosa più importante che mi porterò dietro.

Il giovane ha proseguito:

Quando ho visto il videoclip del mio primo inedito è stata una cosa emozionante. Mi mancherà tutto, dallo svegliarsi la mattina ai litigi, condividere così tante cose con così tante persone, quello mi mancherà.

Infine un messaggio ai suoi ex compagni di avventura:

In bocca al lupo a tutti quelli che sono rimasti dentro, vi voglio un bene dell’anima, sono tutti fortissimi e sono convinto che faranno delle bellissime cose. Per quanto riguarda Cricca, in bocca al lupo anche a lui e da domani mattina continuerò a vivere di musica, per tutta la vita speriamo.