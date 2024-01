Manca sempre meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2024 in partenza su Rai1 dal prossimo 6 febbraio: come verrà gestito il Covid? Lo ha spiegato il medico della kermesse intervistato da AdnKronos.

Covid a Sanremo 2024, ecco come verrà gestito

Giorgio Ardizzone, medico del Festival di Sanremo e direttore Sc Emergenza-urgenza dell’Asl 1 Imperiese all’Adnkronos ha rivelato:

Se c’è qualcuno che presenta una sintomatologia respiratoria particolarmente evidente, un tampone lo faremo.

Come è normale che sia, per evitare, anche fosse una sindrome influenzale, che continuando a lavorare a stretto contatto con i colleghi possa magari causare una piccola epidemia.

Andrò in pensione. Il problema Covid non c’è più, così come lo scorso anno. Sono stato fortunato, mi sono scampato il periodo di preoccupazione maggiore.