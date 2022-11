Covid al GF Vip: anche Wilma Goich è risultata positiva, parola di Daniele Dal Moro che lo comunica agli altri concorrenti della Casa: “Mi hanno detto di non dirlo”, aggiunge il concorrente.

“Wilma… se lo penso? No, lo so… mi hanno detto di non dirlo. Sono stato zitto un’ora e mezza adesso mi sono rotto. La stanno monitorando”, ha confidato Daniele al resto degli amici della Casa.

E così, dopo Luca Onestini, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi, anche Wilma Goich si aggiunge alla lista dei vipponi del GF Vip positivi al Covid.

Ecco il VIDEO con le parole del gippone.

La Casa del GF Vip dimostra che il Covid del 2022 non è più il Covid del 2020 e 2021 grazie alle vaccinazioni, ai farmaci, alle conoscenze e alle varianti. Spero che questa cosa che è successa al GF Vip ci faccia caprie che la filosofia dello zero Covid, che è quella cinese, non porta da nessuna parte.