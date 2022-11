Covid al GF Vip. Anche Alberto De Pisis è risultato positivo. Il concorrente del reality show di Canale 5 si aggiunge alla lunga lista di coloro che sono dovuti uscire dalla Casa per entrare in quarantena e fare alcuni giorni di isolamento in attesa di guarire.

Covid al GF Vip: anche Alberto positivo dopo il tampone

La notizia, non ancora resa ufficiale dalla produzione del programma, ha già creato preoccupazione e malumori all’interno del GF Vip. “Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato”, ha commentato Giaele.

Edoardo Tavassi ha aggiunto: “Io gli ho dato un bacio sulla guancia”, Micol Incorvaia ha fatto dell’ironia: “Io me lo sono limonato”. Giaele De Donà ha commentato ancora: “È Squid Game. L’ultimo che rimane vince. Ogni giorno perdiamo concorrenti”.

Prima di Alberto sono risultati positivi al Covid (e ancora in isolamento): Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Contagiata anche la concorrente Pamela Prati, ma che è già stata eliminata.

Il prossimo lunedì 21 novembre, durante la puntata in prima serata con il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fornirà ulteriori aggiornamenti.