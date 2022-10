“Avevo una cotta per te!”: Signorini, ex compagna si dichiara e arriva la reazione del conduttore del GF Vip

Mentre Alfonso Signorini è attualmente al centro dell’attenzione per le vicende che si stanno consumando nella spiatissima Casa del GF Vip 7, ecco che arriva una dichiarazione “in diretta” proprio nei confronti del conduttore. Una sua ex compagna di classe del liceo ha deciso di usare il giornale diretto da Signorini, Chi, per vuotare il sacco su una sua passata cotta.

Alfonso Signorini e la confessione dell’ex compagna di classe

Lei è Emanuela di Varese, ex compagna di classe al liceo di Alfonso Signorini. Nella consueta rubrica su Chi “Lettere al direttore”, la donna ha risvegliare in Alfonso una serie di vecchi ricordi:

Ti ricordi quando insieme siamo andati a Vercelli per incontrare la mitica professoressa Cerutti? Che avventura quel giorno… Sai, da tempo avevo una domanda da farti. E, ora che ho trovato il coraggio, ti chiedo: che cosa è rimasto di quel ragazzino, studioso, un po’ sognatore e malinconico, terribilmente timido che ho conosciuto? Quanto ti hanno cambiato, se ti hanno cambiato, la vita e il lavoro che fai?

Poi ha vuotato il sacco confessando:

Mi ero proprio presa una cotta per te…

Signorini ha confermato di ricordare tutto con piacere ed ha replicato alle curiosità della sua ex compagna:

La vita non mi ha per niente cambiato. Sono rimasto un romantico sognatore, studioso per il tempo che mi concedo, con una riservatezza di fondo che mi porta a isolarmi forse un po’ troppo.

Poi ha voluto replicare alla confessione sulla cotta, ed a quanto pare il conduttore del GF Vip è apparso tutt’altro che sorpreso: