“Costretto a fare coming out”: la confessione shock di Gabriel Garko

Gabriel Garko, uno degli attori più iconici della televisione italiana, ha raccontato con grande sincerità un momento cruciale della sua vita durante un’intervista a Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo nella seconda serata di sabato 9 novembre su Rai1. L’attore ha parlato delle circostanze che lo hanno portato, nel 2020, a fare coming out sulla propria omosessualità.

Gabriel Garko confessa: “Coming out? Non l’avrei mai fatto”

“Fosse stato per me, non l’avrei mai fatto”, ha dichiarato Garko, spiegando quanto sia stato difficile vivere la propria sessualità sotto la pressione di chi gli impediva di essere se stesso. “Quando blocchi l’aspetto della sessualità, blocchi tutto. È come una piccola palla di neve che rotolando diventa immensa”.

L’attore ha rivelato di aver deciso di fare coming out solo per evitare che fossero altri a farlo, in modo poco rispettoso: “Mi sono trovato in un momento particolare della mia vita, dove o lo facevo io stesso o veniva fatto da terzi in maniera brutta”.

Nonostante le circostanze difficili, Garko ha ammesso che quel momento ha rappresentato una sorta di liberazione: “L’ho fatto nel modo più sincero possibile. Mi sono liberato di un grandissimo peso. Forse è stato visto come spettacolarizzato, ma non era questo l’intento. Volevo tornare a lavorare come se nulla fosse successo”.

Una confessione con la quale Gabriel Garko ha acceso un faro sulla necessità di una società in cui il coming out non sia più un obbligo, ma una libera scelta, evidenziando come la libertà personale sia ancora condizionata da pregiudizi e aspettative sociali.