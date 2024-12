Costanza Di Stefano, fidanzata di Manuel Bortuzzo: chi è e come si sono conosciuti, parla l’ex del Grande Fratello

Scopri come Manuel Bortuzzo ha conosciuto Costanza Di Stefano.

Manuel Bortuzzo, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è di nuovo sotto i riflettori. Dopo la recente denuncia per stalking contro l’ex Lulù Selassié, il giovane atleta sembra aver ritrovato serenità al fianco della nuova fidanzata, Costanza Di Stefano, conosciuta in modo tanto curioso quanto attuale: attraverso un video su TikTok.

Costanza Di Stefano, la fidanzata di Manuel Bortuzzo

“L’ho vista in un video dove scherzava con un’amica. Mi ha fatto ridere così tanto che ho deciso di scriverle”, ha raccontato Manuel al settimanale Chi. Il messaggio, inizialmente accolto con scetticismo da Costanza, ha dato il via a una conversazione che presto si è trasformata in qualcosa di più.

La relazione tra Manuel e Costanza, seppur recente, ha già superato prove importanti. I due hanno trascorso una vacanza alle Seychelles, un vero test per la loro affinità. “Abbiamo rispettato gli spazi dell’altro, anche su un’isola così piccola. È stata un’esperienza che ci ha uniti ancora di più”, ha dichiarato il nuotatore.

Manuel ha anche riflettuto sul passato, definendo la sua partecipazione al Gf Vip come una svolta: “Mi ha dato il coraggio di rimettermi in gioco, sia nella vita che nello sport”. Una determinazione che lo ha portato a partecipare con successo alle Paralimpiadi di Parigi.

Con un nuovo amore e traguardi professionali all’orizzonte, Manuel sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

QUI PER VEDERE LA FOTO DELLA COPPIA