Ieri è iniziata ufficialmente la nuova avventura di Costantino della Gherardesca alle prese con Pechino Express su Sky Uno. Alla vigilia della prima puntata, il conduttore è stato intervistato da Fanpage.it e durante l’intervista ha avuto modo di parlare anche del nipote Barù, quarto finalista del Grande Fratello Vip.

Per la prima volta ritroveremo Costantino della Gherardesca su Sky dopo l’esperienza in Rai. Il conduttore ha svelato di essere sempre lo stesso ed ha parlato del cambiamento di Pechino Express:

Le novità non mancheranno, però non posso svelarle perché sono decisamente forti e rischierei di fare spoiler, oltre che di finire nei guai.

Passando da una rete all’altra il programma si evolve, perché è la necessità di tutti i programmi televisivi che sono consapevoli di se stessi, proprio come Pechino Express. Questo cambiamento però non ha a che fare con la rete, quanto con una necessità mediatica legata al fatto che la televisione è in continuo cambiamento.

In merito al concorrente che lo ha particolarmente stupito ha dichiarato:

A me ha stupito Ciro Ferrara, solitamente le persone sportive non hanno molto da dire, in particolare i nuotatori. Lui però è un uomo molto interessante, simpatico, aperto di mente e questa è una caratteristica fondamentale per Pechino Express, dove si entra in contatto con altre culture.