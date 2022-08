Cosmary e Nunzio stanno insieme? I due protagonisti di Amici 21, a sorpresa, in queste ore stanno facendo molto parlare per via di un gossip che li riguarda e che coinvolge anche Alex Rina. Una sorta di triangolo amoroso destinato ad esplodere e che già sui social sta facendo parecchio chiacchierare.

Cosmary e Nunzio stanno insieme? Alex interviene: il gossip

Come riportato dalle colleghe di IsaeChia.it, il gossip su una possibile simpatia speciale tra Cosmary Fasanelli, ex di Alex Rina e Nunzio Stancampiano sarebbe emerso dopo alcune foto circolanti in rete e che immortalano i due insieme, anche in compagnia di alcuni fan.

Entrambi ai Giardini Naxos, a Taormina, sono stati prontamente adocchiati da alcuni fan di Amici che lo hanno riportato sui social sollevando subito i gossip sul loro conto. E c’è chi addirittura sostiene di aver visto un bacio tra i due.

Li hanno visti baciarsi delle mie amiche — Simona✨ (@PotterEveerden) August 16, 2022

Sebbene non sia chiara la natura della loro relazione – semplice amicizia o qualcosa di più? – la reazione di Alex non si è fatta attendere. Il primo gesto clamoroso del cantante è stato, neanche a dirlo, social. Il giovane ha infatti prontamente smesso di seguire Cosmary ma anche Nunzio.

I rumors hanno inevitabilmente sollevato un vero e proprio polverone al punto tale che Cosmary è stata costretta ad intervenire su Twitter con un messaggio eloquente:

Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio, io sono sempre stata la persona che avete conosciuto, sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto perché a volte vorrei riuscire ad essere come gli altri, un po’ più furba a far vedere le cose com’è conveniente per la persona ma non è da me. Spero che chi mi segua lo faccia per il percorso artistico e per la persona che sono che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti, comunque vada vi voglio bene sempre! E pensando alle cose per me più importanti ci saranno tante novità lavorative!

Quale sarà la prossima mossa?