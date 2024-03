Continuano i dubbi di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. Dopo essere tornata tra le braccia di Mirko Brunetti, la presenza di Alessio Falsone sembra aver fatto entrare la gieffina in crisi.

Durante un momento di confessioni, così come riportano i colleghi di Biccy.it, pare che Perla, confidandosi con Greta, abbia parlato di alcune cose molto private accadute con Mirko:

Io ho convissuto con Mirko, so io quello che ho passato e molte cose accadute, cose che non posso dire che sono troppo private . Quindi è normale che uno deve essere molto sicuro di ciò che decide adesso.

Non è che io sia fredda, io guardo la realtà delle cose. Sembra che non sia sicura o che voglia mettermi uno scudo e una corazza.

Perla ha proseguito:

E non ci dimentichiamo di lui. Quando viveva qui dentro quante paure aveva? Diceva che aveva paura per molte cose. Mi ha detto una cosa molto intelligente che non scorderò mai.

Era a letto, io gli ho chiesto come stava. Lui mi ha detto ‘quando ci sei te a volte non mi sento di essere del tutto me stesso e devo dirtelo’. Amore non è una cavolata. Se me l’ha detto è perché si sentiva in quella maniera.