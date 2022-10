Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini ha dato un consiglio ad Edoardo Donnamaria invitandolo ad allontanarsi da Antonella Fiordelisi. Nella notte l’ex di Lenticchio ha attaccato la cantante di “Amami davvero”.

“Mi dà fastidio che mentre parla con il suo pseudo fidanzato/amore platonico mi menziona in un discorso che non c’entra nulla dicendo ad Edoardo di scappare. – ha sbottato Antonella mentre parlava con Edoardo e Daniele – Cioè ma chi sei? Come ti permetti? Sei un’opinionista? No! Già è tanto che sei lì visto che ti hanno espulsa e manco in studio dovevi stare, quindi ringrazia Alfonso Signorini”.

Antonella Fiordelisi ha aggiunto:

Ma pensa a chiarire con tua sorella invece di parlare di me? Ma come ti permetti? Ma chi sei Sonia oppure Orietta? Chi sei? Ti ha detto di scappare, cosa c’entrava con il discorso che stava facendo con Antonino? Lei è fuori, se non parla di Antonino che deve fare.

Ormai ho risposto perché io non mi sto zitta se ti dice di scappare da me… ma è bello? Pensasse alle oscenità che ha fatto lei in casa, perché lei non è una santa. Parlava del suo fidanzato e poi si faceva massaggiare da Antonino.

Mi pento di averla difesa perché è una persona che non sta bene col cervello se poi in puntata mi dice quelle cose. Parla con Antonino e non mettere in mezzo me che non ho mai parlato male di te: che ho detto di male su Ginevra?