Greta Rossetti dopo aver chiuso definitivamente con Mirko Brunetti durante l’ultima diretta del Grande Fratello, ha fatto delle rivelazioni importantissime sul padre.

“Cose grosse”, Greta dopo Mirko svela un retroscena

Nella notte, infatti, la concorrente del GF ha commentato le parole di Mirko: “Non è vero che si è rotta la magia, ha sentito la pressione”.

Poi ha parlato di suo padre, che avrebbe passato un periodo in carcere: “Io ora sono qui, lui era recluso da un’altra parte. Non mi vergogno. Ha pagato per i suoi errori”.

Dopo la diretta, in giardino con Federico Massaro, Greta Rossetti ha aggiunto:

Non è vero quello che ha detto della magia che si è spezzata tra noi, penso solo si sia fatto prendere da una questione mediatica che tutti gli andavano contro, che non sapeva prendere una decisione, allora ha deciso di distanziarsi da entrambe. Io però lo ringrazio perché mi ha dato una grande mano, mi ha fatto aprire gli occhi. Ha sentito la pressione, ho capito che un uomo che non ha le “castagne”, anzi, non dico che non le ha ma non come voglio io. Ad oggi è indifendibile, ha scelto i social non se stesso.

Poi la confessione sul padre: