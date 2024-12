“Vi dico cosa penso di Helena al GF”, parla Marina La Rosa – VIDEO

Durante il nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, Marina La Rosa ha commentato Shaila Gatta ed Helena Prestes, concorrenti del Grande Fratello che, proprio di recente, hanno avuto un durissimo scontro.

“Vi dico cosa penso di Helena”, parla Marina La Rosa

“Io non ero affatto divisiva. A me Helena piace, ha carattere. Dice quello che pensa fregandosene degli altri. Certo, mi pare eccessivo paragonare Shaila ed Helena a me…”, ha scherzato Marina La Rosa.



Prima di questo, è stata mandata in onda una clip che riassumeva tutte le ultime dinamiche della Casa del Grande Fratello in attesa dell’appuntamento di stasera.

E voi siete team Shaila o team Helena?

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.