Daniele Dal Moro, ad un passo dalla diretta del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, ha litigato con Edoardo Donnamaria accusandolo di tirare fuori le “palle” solamente a parole e nei confronti di Antonella Fiordelisi.

“Cosa mi hanno detto in confessionale…”, Daniele litiga con Donnamaria

Sei un leone solo qua dentro solo a parole con Antonella, dopo quando devi tirar fuori le palle sei sempre a zero… io ho sempre fatto la scelta migliore per te, lo capisci o no? E non hai nemmeno l’umiltà di dirmi che effettivamente non sono stato una merd*. Ma che ridi? Io ti piglierei a pizze.

Questo lo sfogo di Daniele nei confronti di Edoardo Donnamaria dopo il Van Gate che, come ben sapete, si riaprirà anche stasera con nuovi retroscena croccanti.

“Resta il fatto che tu parli male di me e tu no! Ciccio, ma serio stai parlando? Vuoi che ti dica che cosa mi hanno detto in confessionale l’altro giorno quando eravate qua? Meglio che ti metti la lingua nel cul*, fidati!”, ha aggiunto Daniele Dal Moro rivolgendosi a Donnamaria.

E’ evidente che gli autori del GF Vip abbiano detto qualcosa a Daniele in confessionale: prepariamo i pop corn!