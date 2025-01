“Cosa ha fatto Helena dopo l’eliminazione: Zeudi? Ho cambiato idea”, parla Nikita

Nikita Pelizon ha fatto una sorpresa ad Helena Prestes prima dell’eliminazione dal Grande Fratello. Intervistata dai colleghi di SuperGuidaTv, ha raccontato cosa ha fatto la modella brasiliana subito dopo, ed ha espresso il suo punto di vista su Zeudi Di Palma.

“Cosa ha fatto Helena dopo l’eliminazione”, parla Nikita

Dopo l’eliminazione l’ho aiutata a portare le sue cose in hotel e poi abbiamo chiacchierato fino alle 5 della mattina e poi abbiamo dormito insieme fino alla sua partenza. Io poi sono tornata a Trieste per fare delle visite mediche.

E ancora:

Sui social si sta scatenando un putiferio perché non si capisce bene come è andato il televoto. Helena ha visto quello che è successo fuori, ha visto chi era il preferito e chi no, chi era il protagonista dell’edizione, ha capito quanto fosse potente come concorrente e pertanto difficilmente rientrerà. Staremo a vedere.

Nikita Pelizon ha anche parlato di Zeudi Di Palma, svelando di essersi ricreduta:

Le persone che sono state vicine a Helena sono state Javier, Luca, Amanda e Zeudi. Luca è stato estremamente consapevole e chapeau, perché dopo quattro mesi di permanenza nella casa è difficile restare lucidi e lui lo ha fatto. Non ha avuto paura del gruppo e questo è raro dentro al gioco. Amanda è stata molto vicina a Helena e ho notato che da quando è uscita sta molto male così come sta molto male anche Zeudi e questa cosa mi ha sorpresa. All’inizio pensavo che Zeudi un po’ giocasse con Helena. Alcuni suoi atteggiamenti non mi erano piaciuti e mi riferisco a quando andava da Shaila a riferirle i fatti di Helena ma poi ho notato che era un suo atteggiamento, lei ama chiacchierare con le persone. Non ho gradito piaciuta una sua uscita quando ha detto che voleva essere amica di Shaila.

La scheda della concorrente

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.