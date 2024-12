“Lui è così, lo dicono tutti!”, ecco cosa ha detto la mamma di Shaila su Lorenzo: lo spiffero all’orecchio – VIDEO

La puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, ha regalato momenti di grande tensione con il confronto tra Shaila Gatta e la madre, Luisa. L’ex velina è stata chiamata in salone poco dopo la mezzanotte per una sorpresa che ha assunto toni inaspettati con una rivelazione (sussurrata, ma udita da tutti) su Lorenzo.

La mamma di Shaila le parla all’orecchio: ecco cosa ha detto su Lorenzo

La madre ha esordito con parole dirette, manifestando preoccupazione per il comportamento della figlia: “Purtroppo in questo periodo non sei la Shaila che era entrata qui: libera, piena di vita. […] Sei un libro letto, di tanti anni fa. […] Voglio dirti una cosa: il mondo è là fuori. Qui è un gioco e tutti stanno giocando, tranne te”.

Luisa non ha risparmiato critiche sul rapporto tra Shaila e Lorenzo, definendolo un giocatore accanito e accusando la figlia di perdere la propria identità quando si innamora: “Quando si innamora perde la bussola e non è giusto. Si annulla troppo”.

Nonostante ciò, Shaila ha ribattuto con fermezza: “Hai ragione, ma se ho fatto delle scelte è perché so cosa faccio. Riconosco di aver perso la bussola, ma tutte le scelte dipendono da me. Io sono coraggiosa, sono già in piedi”.

Il misterioso sussurro e la polemica sui social

Il momento più controverso della serata è stato quando Luisa ha sussurrato qualcosa all’orecchio di Shaila durante i saluti. Alfonso Signorini, insospettito, ha chiesto spiegazioni: “Sapete che per regolamento non potete dirvi nulla all’orecchio. Faccio avviare le ricerche, non dire balle”.

Shaila ha risposto sostenendo che la madre le avesse detto: “Mi ha detto che Lorenzo non è una bella persona”.

Tuttavia, sui social sono emersi audio che suggeriscono altro. Secondo alcuni utenti, la madre avrebbe detto:“Lui è gay, lo dicono tutti!”.

“La mamma ha detto cose non verificate, non confermate e che non doveva dire. Per me è stata scorretta. E soprattutto non ha le prove”, ha commentato Beatrice Luzzi subito dopo.