Cosa ha detto Alfonso Signorini sull’aborto? Dallo scorso lunedì sui social ed in tv non si parla d’altro. Il conduttore del Grande Fratello Vip è stato letteralmente travolto da un polverone che si è innalzato per una sua frase giunta inaspettatamente poco prima della conclusione del passato appuntamento.

Che cosa ha detto Alfonso Signorini sull’aborto: pioggia di polemiche

Ma ripercorriamo quello che è successo a partire dal momento in cui Signorini ha pronunciato l’ormai famigerata frase sull’aborto che ha fatto storcere il naso a buona parte del pubblico femminile e non solo, scatenando una vera e propria valanga di critiche sui social.

Tutto sarebbe nato da una sorta di scherzo che da settimane coinvolge Giucas Casella, al quale è stato fatto credere che la sua amata cagnolina Nina sia stata messa incinta da un cane di grossa taglia, un pastore maremmano. Di fronte alla prospettiva di ritrovarsi con una cucciolata, il paragnosta aveva commentato in confessionale:

Bisogna vedere se è rimasta incinta. Potrebbe anche abortire. Lui è un cane grande, può succedere…

Una frase che avrebbe smosso qualcosa nel conduttore, il quale ha pronunciato le fatidiche parole:

Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma. Neanche quello dei cani ci piace! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

A quel punto apriti cielo: i social hanno travolto il conduttore di critiche, restando inizialmente increduli rispetto alle sue parole, salvo poi indignarsi. La società di produzione del reality, la Endemol Shine Italy, si è dissociata dalle affermazioni del conduttore con un comunicato durissimo:

Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili.

Solo a quel punto è giunta la replica di Signorini a mezzo Twitter (premurandosi però di tenere chiuso con lucchetto il suo account e chiudere i commenti ai post su Instagram):

Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro.

Sulla questione si sono espressi in tanti: dalla Meloni (che ha preso le difese del conduttore del GF Vip), a Selvaggia Lucarelli – tra le prime ad intervenire in modo critico – passando per l’opinionista Sonia Bruganelli (che ha dovuto chiarire il suo intervento salvo poi dissociarsi) e persino uno sponsor.

Questa sera, arriverà finalmente la precisazione chiara e puntuale di Alfonso Signorini? E’ quello che in tanti (e tante) attendono. Noi, nel frattempo, preferiamo concludere con questo video più che significativo.