Dopo l’eliminazione di Samira, nella Casa del Grande Fratello sono diventati tutti “complottisti”. Letizia Petris, per esempio, ha accusato anche il reality show tirando in ballo un ipotetico trattamento di favore nei confronti di Beatrice Luzzi.

Letizia, gravi accuse nei confronti del GF: “Ecco cosa fanno per Beatrice”

Letizia dopo la diretta ha svelato un suo pensiero nei confronti di Beatrice, confidandosi con Anita e Angelica, mettendo pure in discussione la professionalità di coloro che lavorano nel dietro le quinte del Grande Fratello:

Amore a me fa strano una cosa… Quando è venuta mia mamma lei lo sapeva. Prima della puntata mi ha detto che secondo lei sarebbe arrivata mia madre a trovarmi per farmi una sorpresa. Lei però si è giustificata dicendo che lo ha pensato da come mi ero vestita.

Poi c’è Alfonso Signorini che la difende sempre. Ogni volta che esce dal confessionale… prima c’era stata sette ore.