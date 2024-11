Cosa è successo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sotto le coperte? Parlano i due gieffini

La puntata di ieri del Grande Fratello ha riservato momenti di grande imbarazzo per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La coppia, che da giorni vive il proprio legame sotto gli occhi di milioni di telespettatori, è finita al centro di una discussione accesa in studio dopo un episodio che non è sfuggito agli occhi attenti del conduttore Alfonso Signorini.

Shaila e Lorenzo, “piumino sospetto” e reazione di Alfonso Signorini

Durante la diretta, Signorini ha colto l’occasione per affrontare i due concorrenti con una domanda diretta su quanto accaduto sotto le coperte. “Stamattina ho visto che il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse”, ha dichiarato il conduttore con ironia, aggiungendo: “Non le voglio neanche far vedere, ma grandi vette”.

La domanda ha immediatamente creato un momento di imbarazzo in studio. Shaila Gatta, visibilmente sorpresa, ha tentato di minimizzare: “Alfonso, era la prospettiva”. Anche Lorenzo Spolverato ha evitato di entrare nei dettagli, lasciando spazio a interpretazioni e alimentando ulteriormente la curiosità del pubblico.

Nel frattempo, il video dell’episodio è diventato virale sui social, scatenando una pioggia di commenti ironici ma anche diverse critiche. Gli utenti si sono sbizzarriti con ipotesi e meme, facendo diventare la scena uno dei momenti più discussi della settimana.