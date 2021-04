Cosa è successo alla faccia di Zac Efron? L’attore è apparso visibilmente diverso, tanto da fare schizzare il suo nome ai primi posti delle tendenze social per via del suo significativo cambiamento.

Lo scorso 22 aprile 2021 ricadeva la Giornata Mondiale della Terra. E, per questo motivo, il divulgatore scientifico Bill Nye ha chiesto ad alcuni volti famosi di sensibilizzare gli utenti sul tema.

Tra i tanti volti che hanno aderito all’iniziativa: Justin Bieber, Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio, Tori Kelly, Steve Aoki e proprio lo stesso Zac.

La fotografia ha immediatamente fatto il giro della rete per via del cambiamento evidente. Alcuni estimatori lo hanno profondamente criticato mentre altri ne hanno preso le difese evidenziando che l’età passa per tutti e volersi mantenere con un aspetto giovanile non è assolutamente una colpa: voi da che parte state?

Ecco la foto “incriminata”:

L’evoluzione di Zac Efron in Jimmy Ghione. pic.twitter.com/zKtCxYtKVA — LALLERO (@see_lallero) April 23, 2021

E niente, Zac Efron si è trasformato in Shrek versione uomo. pic.twitter.com/tbAtkXm8Xk — M@nu L™ (@ManuelHolmes_) April 23, 2021