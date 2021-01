Gabriele Parpiglia durante Casa Chi ha svelato cosa è successo dopo il “faccia a faccia” tra Dayane Mello e la madre che ha smentito di aver fatto la prostituta. La modella brasiliana, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di vedere il video messaggio di colei che l’ha messa al mondo.

Cosa è successo dopo il video della madre di Dayane Mello?

Cosa è successo dopo il faccia a faccia drammatico tra Dayane Mello e la madre? – ha esordito Parpiglia – La storia parte da ben prima del video mandato in onda al GF Vip dove prendeva le distanze dalla figlia. Paola Benegas (la manager di Dayane, ndr) mi ha raccontato che loro avevano previsto che questo sarebbe potuto accadere.

A quanto pare Dayane non aveva messo nella lista dei graditi proprio sua madre: “Non la voleva”. Quando si è paventata l’ipotesi del video messaggio sarebbero state fatte due diffide al Grande Fratello per non mandare in onda il messaggio “perché avrebbe potuto colpire in negativo Dayane. Un grande casino dentro questa situazione non bella da raccontare”.

Il fratello di Dayane ha mandato un video messaggio a Paola Benegas difendendo la sorella. Proprio durante Casa Chi Gabriele Parpiglia ha fatto vedere e sentire la clip inedita che mostrava Juliano estremamente provato.