Tra Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe ex di Mirko Brunetti, sembra essere nata una sorta di solidarietà femminile al Grande Fratello. Eppure, a quanto pare, non sarebbe sempre andata proprio così, almeno secondo una soffiata giunta via social e resa nota dall’esperto di gossip, Amedeo Venza.

Svelato cosa diceva Perla di Greta dopo Temptation Island

A quanto pare, dopo l’esperienza a Temptation Island Perla non avrebbe preso benissimo la fine della sua relazione con Mirko Brunetti. Come sappiamo, infatti, Mirko ha lasciato la Vatiero dopo una relazione di cinque anni, iniziando subito una nuova storia con Greta, sua ex tentatrice nel programma di Canale 5.

Secondo quanto trapelato sui social, pare che Perla abbia voluto in qualche modo ‘vendicarsi’ di Mirko, parlando male di Greta Rossetti:

Perla dopo Temptation è andata in giro a spargere la voce che Greta fosse una escort, ha mandato messaggi a Mirko parlando male di lei. Quando Greta non ha colpe.

Poi nel confronto con Greta, per fare bella figura, fa quella comprensiva e solidale.

A confermare l’indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza, anche lui messo al corrente di questa presunta soffiata: