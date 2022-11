Cosa pensava Antonella Fiordelisi di Antonino Spinalbese lo ha spifferato Amedeo Venza durante Casa Pipol. A quanto pare, l’influencer aveva già “puntato” l’ex compagno di Belen Rodriguez, ancor prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Credo che ad Antonella piaccia più Antonino rispetto ad Edoardo. Perché quando ci siamo visti si parlava anche di questa cosa qua, perché stava per iniziare il GF Vip ma lei non sapeva ancora se era confermata o meno… si parlava dei nomi che circolavano sui social, tra cui anche quello di Antonino. Lei mi disse ‘gran bel pezzo di gnocco, speriamo che entri perché è single e mi piace’. Vabbè ma non c’è niente di male.