Questa sera Perla Vatiero varcherà la fatidica Porta Rossa del Grande Fratello e inizierà ufficialmente la sua nuova avventura televisiva dopo Temptation Island. Anche in questo caso, però, si tratterà di una esperienza lavorativa condivisa con la stessa persona, Mirko Brunetti, oggi suo ex fidanzato.

Ma cosa c’è davvero dietro l’ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello? A svelare un retroscena croccantissimo ci ha pensato Amedeo Venza, esperto di gossip sui social, il quale a poche ore dall’entrata come concorrente dell’ex di Mirko ha svelato:

L’ingresso di Perla dentro la Casa del GF è stato voluto fortemente per un motivo ben preciso: lei avrebbe espresso la volontà e il desiderio di ritornare con Mirko contro tutto e tutti! Ha praticamente detto che da quando è uscita da Temptation Island non ha fatto altro che pensarlo e la presenza di Igor era dovuta solo a due fattori: il primo provocare una reazione in mirko (che non c’è stata) e l’altro provare a dimenticare appunto Mirko! Adesso entrando nella casa capirà se può ancora provare a riconquistarlo oppure no!