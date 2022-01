Anche Renato Franco, storica e pungente penna de Il Corriere della Sera, si è scagliato contro il comportamento diseducativo di Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su gay, disabili e omosessualità sono inaccettabili sulla tv generalista. – scrive il giornalista in un pezzo del Corriere – La soprano si è distinta per insulti senza filtro che denotano anche mancanza di pudore e saggezza per una donna di 75 anni: forse farebbe meglio a frequentare altri lidi.

Katia Ricciarelli dovrebbe fare il favore di andare in onda almeno con 15 secondi di ritardo (il Gf Vip in diretta su Canale 5, lei in streaming su Danz), quelli necessari a tagliare quei pensieri orrendi che il suo cervello elabora e la sua bocca sputa fuori come sentenze.