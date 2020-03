Il Coronavirus potrebbe presto invadere (metaforicamente) anche le trasmissioni in onda da Roma. A quanto pare l’emergenza sanitaria in atto non riguarda più solo le regioni del Nord ed in particolare la Lombardia ma si estende inevitabilmente a tutto il Paese. E così sarebbe pronto anche un decreto che vieta la presenza del pubblico in tutti gli studi televisivi.

Coronavirus, anche Amici 19 senza pubblico? Le novità

Alla luce di ciò, anche il serale di Amici 19 corre ai ripari e per non rinunciare al pubblico presente in studio anticipa la messa in onda della seconda serata al giovedì sera. Ovvero a domani 5 marzo 2020. E’ quanto riporta in queste ore il blog di Davide Maggio. Ma tutto resta ancora nel limbo del dubbio. Si legge in merito:

Mediaset avrebbe deciso di anticipare la seconda puntata del Serale (prevista venerdì) a domani, giovedì 5 marzo, per non rinunciare al pubblico. Il problema, tuttavia, si presenterebbe anche domani sera qualora il decreto venisse firmato e diventasse operativo prima della diretta di domani. In quest’ultimo caso, l’anticipo servirebbe a ben poco e la diretta potrebbe rimanere programmata per venerdì.

Le risposte arriveranno solo nella mattinata di domani, quando sapremo a questo punto anche il destino della seconda puntata del serale di Amici 19 condotto da Maria De Filippi: sarà davvero anticipata per il Coronavirus?

Televisivamente parlando, lo spostamento di Amici 19 alla prima serata di domani da una parte consentirebbe a Maria De Filippi di evitare lo scontro con La Corrida e con la finale di Italia’s Got Talent su TV8 ma dall’altra vedrebbe la sfida con Don Matteo che andrà in onda anche domani sera dal momento che prenderà il posto della semifinale di Coppa Italia Napoli-Inter saltata esattamente come quella di stasera.