Corona, retroscena shock su Sophie prima del GF Vip: “Cosa mi ha fatto credere sua madre”

Fabrizio Corona ha ripubblicato l’intervista ad Alessandro Basciano (la prima volta l’audio era inascoltabile perché, i “re” della comunicazione” si erano scordati di utilizzare i microfoni). Questa seconda chiacchierata contro Sophie Codegoni è risultata identica alla prima, tranne che per un retroscena.

Corona, retroscena shock su Sophie prima del GF Vip

Poco prima di concludere l’intervista “televisiva” (così l’ha soprannominata Corona che si sente tanto esperto di comunicazione e che, forse, non ha capito di trovarsi su YouTube), l’ex re dei paparazzi ha svelato un presunto scoop su Sophie Codegoni.

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Sophie aveva una storia proprio con Corona e, secondo quello che racconta lui, la mamma dell’ex vippona lo avrebbe chiamato per una comunicazione “shock”:

Al Grande Fratello ce l’ho messa io. La madre è fondamentale, l’ho messa io quella ragazza in televisione perché era disperata e non lavorava. Il problema della madre… lei, quando scopre… perché io ho avuto una pseudo relazione con Sophie, quando sanno che io mi fidanzo con un’altra ragazza che oggi è madre, loro fingono una gravidanza. La madre mi chiama mentre Sophie era al Grande Fratello perché non aveva le mestruazioni. Dicevano che era incinta. Incinta? Non facevamo l’amore da tre mesi. La madre è questo tipo di persona.

Basciano svela come è stato arrestato

Quando arrivo sotto il portone di casa mi sento chiamare dai carabinieri per cognome. Mi chiedono se possono salire sopra per notificarmi un atto. Arrivati su, entrano quattro carabinieri, mi fanno sapere e mi dicono che questa non è una notifica qualsiasi, ma un mandato di arresto!

La verità di Sophie

“Finché stavamo insieme era amorevole, carino e dolce. Il problema nasceva nel momento in cui io mi staccavo da lui, che fosse per andare a mangiare una pizza, per andare a lavorare o da mia mamma, lui cambiava completamente. Lui doveva essere la priorità della mia vita davanti a tutto e tutti”, ha spiegato Sophie al Corriere della Sera, rivelando che Basciano pretendeva di essere la priorità assoluta nella sua vita.

Poi aggiunge:

Non ho mai negato di averlo amato tanto. Ci ho riprovato un’infinità di volte perché pensavo di poter cambiare le cose e avere la famiglia che sognavo, ma lo nascondevo a tutti la verità, anche alla mia famiglia, perché dentro di me sapevo che stavo sbagliando. Trovavo sempre una giustificazione ai suoi comportamenti, riuscivo sempre a trovare delle colpe in me e lui riusciva ogni volta a farmi tonare indietro, a farmi negare con me stessa la verità. Trovava sempre il modo di giustificare il suo comportamento, diceva che sarebbe cambiato, che avrebbe iniziato una terapia, piangeva e io ci credevo.

Il motivo della querela

Nel dicembre 2023, Sophie ha sporto denuncia per stalking, raccontando di episodi inquietanti come persone che spiavano dalla porta di casa o la seguivano fuori dai locali. Secondo l’ex compagno, si trattava di paparazzi, ma Sophie ribatte con fermezza:

Vivevo nella paura e sotto il suo controllo. C’erano persone che mi spiavano dallo spioncino dalla porta di casa in piena notte, gente che mi aspettava fuori dal ristorante, episodi accompagnati da chiamate e messaggi bruttissimi da parte sua che sapeva sempre con chi fossi e dove fossi. C’era un paparazzo che spiava dallo spioncino di casa senza avere con sé una macchina fotografica. Comunque la storia la conosco bene.

Nonostante i tentativi di riconciliazione, la situazione è peggiorata fino alla seconda denuncia presentata il 14 novembre 2024.

La Codegoni ha sottolineato che questa volta non si tirerà indietro:

Sì, da quella notte ho avuto davvero paura. Non starò a dire perché in questa sede ma quello che è accaduto mi ha fatto davvero aprire gli occhi.

La paura e la speranza di giustizia

Ora l’ex vippona vive sotto scorta, affiancata dai suoi avvocati. Nonostante il clima di tensione, si dice fiduciosa: