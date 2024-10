Corona svela i retroscena sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: “Erano vicini alla pace”, ma poi uno dei due ha “rovinato tutto”

Le voci su una possibile riappacificazione tra Fedez e Chiara Ferragni hanno riempito le pagine dei gossip nelle ultime settimane, ma oggi arriva una rivelazione sorprendente direttamente da Fabrizio Corona. Durante il suo podcast Gurulandia, l’ex paparazzo ha rivelato che i due erano vicini a un accordo, ma il tutto è naufragato in seguito a un episodio andato in onda su Striscia la Notizia.

La verità di Corona: “Chiara era stata a casa di Fedez”

Corona ha raccontato che i rapporti tra Fedez e Chiara si stavano riscaldando dopo un periodo di tensioni. “Chiara è addirittura andata a casa di Federico per la prima volta per giocare con Vittoria e Leone”, ha detto l’ex re dei paparazzi così come riportano i colleghi di Biccy.it, sottolineando come questa visita rappresentasse un passo significativo verso la pace.

“Quando vanno dallo psicologo tornano a provare quei momenti belli che avevano un tempo“, ha aggiunto Corona, specificando che entrambi frequentano uno specialista per migliorare il loro ruolo di genitori e gestire le dinamiche familiari.

Il tapiro a Chiara Ferragni e la reazione di Fedez

Secondo Fabrizio Corona, la crisi si sarebbe riaccesa in occasione della consegna del tapiro d’oro a Chiara Ferragni. Durante la puntata di Striscia la Notizia, Chiara si è mostrata sorridente e scherzosa, facendo battute anche sulla coppia aperta, un atteggiamento che sembra non aver fatto piacere a Fedez. “Quando le hanno chiesto se conoscesse Alex Cologno e Christian Rosiello, lei ha risposto di no con leggerezza”, ha dichiarato Corona, aggiungendo che a quel punto Fedez si è infuriato.

L’inaspettato litigio e il ritorno alle tensioni

Sempre secondo Corona, la reazione di Fedez sarebbe stata molto forte, portando a un nuovo litigio tra i due: “Lui ha detto: Mi fai del male, mi vuoi distruggere, e mi fai passare come una me**a”, riportando così la relazione al punto di partenza. L’episodio ha compromesso il percorso di riconciliazione, lasciando il futuro della coppia più incerto che mai.