Corona furioso al Palazzo di Giustizia: “Li rovino!”

Tensione altissima per Fabrizio Corona, protagonista di una giornata infuocata davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. La vicenda legata a Il caso Signorini, nata inizialmente su YouTube all’interno del format Falsissimo – Il Prezzo del Successo, ha rapidamente superato i confini del gossip per approdare in procura. Nel giro di pochi giorni sono stati ascoltati tutti i soggetti coinvolti, mentre il clima attorno all’ex fotografo dei vip si è fatto sempre più pesante.

Nelle ultime settimane Corona non ha rallentato la sua attività, continuando a lanciare allusioni e accuse molto forti nei confronti di alcuni volti Mediaset durante le sue apparizioni in discoteca, con numerosi video diventati virali su TikTok. Parallelamente ha annunciato l’uscita di una nuova puntata di Falsissimo, prevista per lunedì 26 gennaio.

Proprio su questo terzo capitolo de Il Prezzo del Successo sono intervenuti gli avvocati di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. I legali hanno depositato un’istanza al Tribunale civile di Milano per chiedere il blocco della pubblicazione del video. Una mossa che ha mandato su tutte le furie Corona, che aveva commentato: “Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene. Ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l’ora”.

L’udienza si è tenuta oggi e Fabrizio Corona, 51 anni, si è presentato in tribunale visibilmente agitato. All’esterno del Palazzo di Giustizia si è fermato a parlare con i giornalisti, mostrando tutta la sua rabbia per la situazione che si è venuta a creare.

Dopo la denuncia di Alfonso Signorini per la diffusione di materiale privato, anche Mediaset ha deciso di querelare Corona, accusandolo di diffamazione e di minacce rivolte sia ai dirigenti sia ad alcuni personaggi noti dell’azienda. Alla notizia della nuova denuncia, il creatore di Falsissimo ha reagito duramente: “Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi. Per fermarmi mi dovete far fuori“.

Davanti al tribunale, Corona ha poi attaccato apertamente il mondo dell’informazione: “Voi giornalisti perché non parlate? Guardate che non c’è differenza tra l’editto bulgaro di Berlusconi e questa roba qua, che cambia? Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento e siccome oggi io ho il potere dei social, con una piattaforma libera, lo fanno con me. Voi giornalisti dovreste urlare allo scandalo. Questi hanno chiamato la DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) per farmi chiudere i social perché sono pericoloso, ma sei pazzo, io ti rovino, io li rovino!“.

A prendere la parola è stato anche il suo legale, Ivano Chiesa, che ha difeso con fermezza il proprio assistito: “Se passa il principio per il quale tu puoi impedire a qualcuno di pubblicare qualcosa il giorno dopo, voi giornalisti avete finito di lavorare. È una richiesta che non ha fondamento giuridico“.

Ora resta da capire quale sarà la decisione del tribunale e se la richiesta avanzata dagli avvocati di Signorini riuscirà effettivamente a fermare la pubblicazione della nuova puntata di Falsissimo. Le prossime ore saranno decisive per un caso che continua a far discutere ben oltre il mondo dello spettacolo.