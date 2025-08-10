Corna gate tra ex di Temptation Island: lui tradisce la sua ragazza con l’ex storica

Il corna gate che riguarda tre protagonisti di Temptation Island: cos’è successo. Lui tradisce la tentatrice con la sua fidanzata del programma.

Scoppia il “corna-gate” tra volti di Temptation Island: lui avrebbe tradito l’attuale fidanzata (tentatrice del programma) con l’ex (che era la sua fidanzata nel reality)

Un nuovo scandalo scuote gli ex protagonisti di Temptation Island. Secondo quanto svelato da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, uno dei concorrenti avrebbe tradito la fidanzata attuale con la sua ex, colei che aveva lasciato al falò di confronto. A dettagliare la vicenda sono anche alcune chat pubblicate in rete, che confermerebbero il coinvolgimento clandestino.

Alex Petri aveva lasciato Vittoria per Arianna

Il presunto protagonista dello scandalo è Alex Petri, mentre la sua ex è Vittoria Bricarello. Durante il reality, Alex si era avvicinato a una tentatrice, Arianna, e Vittoria aveva conosciuto nella trasmissione un altro single. La frequentazione di Vittoria con il tentatore, tuttavia, è durata poco. Nel frattempo, Alex si era fidanzato con Arianna, ragazza estranea al mondo dello spettacolo. Tra lei e Vittoria c’erano stati scambi di commenti pungenti soprattutto sui social.

“Alex ha tradito Arianna con Vittoria”

Secondo Pugnaloni, Alex avrebbe tradito Arianna proprio con Vittoria. A sostegno di questa versione, sarebbero emerse chat che confermerebbero il loro riavvicinamento.

L’ex tentatrice accusa pubblicamente i due: “Mi avete usata”

Arianna, visibilmente ferita, ha risposto tramite Instagram Stories, con toni duri: ha parlato di “tradimento morale ed economico” e ha accusato Alex e Vittoria di averla utilizzata. Ha poi precisato di essere una donna dedita al lavoro e non interessata al clamore mediatico, sottolineando che non è stata lei a diffondere le chat incriminate.

Nel frattempo, Alex è stato visto in compagnia di un altro volto noto di Temptation Island, Lino Giuliano, con le valigie in mano.

